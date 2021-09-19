Челябинский урбанист отказался оценивать новую набережную из-за отсутствия доступного входа для инвалидов

Набережную официально открыли 18 сентября. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский урбанист Лев Владов отказался оценивать новую набережную с арт-сквером на Труда, пока городские власти не сделают вход в него для людей инвалидов-колясочников. Об этом он написал в своем telegram-канале, проведя аналогию: «Какой смысл красоваться новым костюмом, если у тебя дырявые носки?»

— Это какой-то абсурд — ни с одной стороны от входа нет целого тротуара, вся улица Труда как после войны, — написал Лев Владов. — У администрации Челябинска и мэра Натальи Котовой было два года, чтобы заняться несколькими сотнями метров узкого тротуара вокруг будущего сквера. Но парадокс: плитку поняли везде, где было нужно и не нужно, но именно вокруг сквера не сделали абсолютно ничего. Более того, несколько участков на улице в самой туристической части Челябинска просто брошены с лета прошлого года.

Три метра, как выразился урбанист, дешевого асфальта перед самым входом и непониженный бордюр на переходе — это за гранью.

— Простите, что порчу праздник, кто-то ведь должен оставаться трезвым во время этого безумного предвыборного восторга, — добавил он.

Официальное открытие набережной у реки Миасс в Челябинске состоялось 18 сентября. Губернатор Алексей Текслер назвал это место большим сквером.

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