В Челябинской области за два часа до окончания выборов проголосовали 43,15% избирателей

Голосование завершится в 20:00.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области явка на выборах депутатов Госдумы к 18:00 финального дня голосования подросла до 43,15 процента. Такие данные озвучили в облизбиркоме.
Участки будут работать до 20:00. Предполагается, что рост явки будет побольше, так как активность намерены проявить оппозиционные партии.
Свежие данные, репортажи с участков читайте в онлайн-трансляции.
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