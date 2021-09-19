В Челябинске из окна высотки в «Академе» выпала девушка

Это уже второй случай за неделю. Фото: google.ru/maps
В Челябинске из 26-этажного дома выпала девушка. Спасти ее не удалось. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Обстоятельства уточняются.
Трагедия произошла в «Академе» на Университетской набережной, 61. До этого с балкона дома на этой же улице выпала 13-летняя школьница. На следующий день ее друга от подобного шага спасли полицейские.
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