Жителей Челябинской области предупреждают о мокром снеге и гололеде

В горах появятся первые сугробы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В понедельник 20 сентября в Челябинской области будет холодно и пасмурно. По прогнозу метеорологов, днем воздух прогреется максимум до +6, +11 градусов. В горных районах температура воздуха поднимется только до +3, местами там возможно установление временного снежного покрова.
В регионе могут пройти дожди с мокрым снегом. Метеорологи также предупреждают о возникновении опасных гололедных явлений.
Вдобавок весь день будет дуть ощутимый ветер: северо-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
Последующая неделя, по прогнозу Гидрометцентра, будет преимущественно сухой, осадков не обещают. Ночью температура воздуха будет опускаться до 0, +5 градусов, а днем будет варьироваться в диапазоне от +10 до +14.
Накануне первый снег выпал в районе хребтов Уреньга и Нургуш.
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