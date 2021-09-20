Жителей Челябинской области предупреждают о мокром снеге и гололеде

В горах появятся первые сугробы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник 20 сентября в Челябинской области будет холодно и пасмурно. По прогнозу метеорологов, днем воздух прогреется максимум до +6, +11 градусов. В горных районах температура воздуха поднимется только до +3, местами там возможно установление временного снежного покрова.

В регионе могут пройти дожди с мокрым снегом. Метеорологи также предупреждают о возникновении опасных гололедных явлений.

Вдобавок весь день будет дуть ощутимый ветер: северо-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Последующая неделя, по прогнозу Гидрометцентра, будет преимущественно сухой, осадков не обещают. Ночью температура воздуха будет опускаться до 0, +5 градусов, а днем будет варьироваться в диапазоне от +10 до +14.

Накануне первый снег выпал в районе хребтов Уреньга и Нургуш.

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