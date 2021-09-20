В Магнитогорске ночью произошла погоня со стрельбой

Нарушитель пытался скрыться от инспекторов ДПС. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Магнитогорске полицейские открыли огонь по машине нарушителя, чтобы та остановилась.

Дежурившие ночью инспекторы ДПС заметили, что водитель автомобиля Kia нарушает правила движения. Они попытались остановить иномарку, но нарушитель не подчинился, тогда полицейские стали преследовать машину. По громкой связи они несколько раз требовали остановиться, но водитель Kia не только игнорировал их указания, но и выехал на встречную полосу, уходя от погони.

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— После предупредительного выстрела вверх, инспектор ДПС произвел выстрелы по автомобилю Kia. В результате транспортное средство остановилось, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Водителя-беглеца задержали. Это оказался нетрезвый 31-летний мужчина.

В отношении нарушителя составили сразу шесть административных материалов, в том числе об отказе проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

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