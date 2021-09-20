В октябре в Челябинск привезут спектакль «Мастер и Маргарита»

6 октября на сцене ДК «Железнодорожников» разыграется театральная версия знаменитого романа. Необычно, оригинально, блестяще — такие эмоции и впечатления обещают организаторы зрителям мистического действа.

И действительно удачно, продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла.

В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших!»

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 7 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано не ясно. То ли из-за сложности сюжета, то ли из-за мистики, которой окутан роман, но точно известно одно, самое главное — играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, актерам которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

Вообще «Мастер и Маргарита» не особо охотно поддается постановке. Не так то это просто — внести довольно крупное произведение в рамки спектакля. Задачу усложняют тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом. Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку нехорошего романа Михаила Булгакова.

Режиссер-постановщик: В. Белякович. Музыкальное оформление: С. Манченко. Продолжительность: 2 часа 40 минут с учетом 1 антракта.

Билеты продают в городских зрелищных кассах.

Возрастное ограничение16+.