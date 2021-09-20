Мошенники продали магнитогорцам 58 автомобилей по завышенной цене

Сотрудники салона скрывали настоящую стоимость автомобилей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Магнитогорске будут судить семерых сотрудников автосалона «Оптим Авто». По версии следствия, сообщники с октября 2019 по февраль 2020 года обманули 58 покупателей.
Работники отдела продаж салона, сговорившись с главой отдела и бухгалтером-кассиром, сообщали клиентам завышенные цены на машины. Когда покупатели вносили деньги, мошенники забирали разницу между уплаченными средствами и фактической стоимостью машин. Деньги делили и тратили на собственные нужды.
– Обвиняемые причинили ущерб потерпевшим на общую сумму около 5 млн рублей, – рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Во время расследования арестовали имущество и деньги обвиняемых – почти 9 млн рублей.
Уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору с использованием служебного положения, будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru