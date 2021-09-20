В Челябинске впервые прошел кубок Южного Урала по сантехфутболу

В турнире приняли участие 6 команд. Две из них — опытные сантехники, четыре — студенты колледжей. Команды были разделены на 2 группы. В результате опытные сантехники из группы не вышли. Кубок разыграли между собой будущие сантехники.

На первом месте оказались студенты из Южно-Уральского государственного технического колледжа, на втором — из Южно-Уральского многопрофильного колледжа, на третьем — из Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего.

Кроме Кубков, колледжи получили ценные призы и насосные станции для тренировки установки насосного оборудования во время практических занятий.

Инициатором и организатором спортивного состязания выступил генеральный директор «СантехУрал» Сергей Ермаков. Идея заключается в том, чтобы наладить взаимодействие колледжей, которые занимаются подготовкой будущих сантехников, с производителями сантехники и монтажными организациями региона.

— Несмотря на то, что в Челябинске с 2010 года появилось уже 4 учебных заведения, обучающих сантехников, в регионе все еще есть дефицит молодых, современных кадров, — говорит Сергей Ермаков. — К тому же учебная программа отстает от стремительно развивающейся отрасли ЖКХ, где много инновационных технологий: умный дом, современные биметаллические радиаторы, полипропиленовые трубы, сенсорные смесители, котельное оборудование.

Именно здесь, в Челябинске, в 2010 году был придуман чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России», который прогремел на всю страну, когда в «Вечернем Урганте» вышел репортаж Аллы Михеевой о чемпионате, и Челябинск назвали столицей сантехников. Теперь новая инициатива — о проведении любительского футбола в отрасли ЖКХ.

И «Лучший сантехник», и «Сантехфутбол» являются открытыми мероприятиями. Организаторы будут рады видеть новые лица в рядах участников. Единственное условие — так или иначе быть причастным к профессиональной сфере сантехников.

Новости компаний