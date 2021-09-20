В Челябинской области полицейские во время погони расстреляли машину пьяного гонщика

Водитель был пьян Фото: Архив "КП"

В ночное время в Магнитогорске Челябинской области полицейские расстреляли машину гонщика, который хотел скрыться от преследования. Сначала был предупредительный выстрел, но водителя это не напугало.

Погоня началась после того, как водитель KIA проигнорировал взмах жезлом и поехал дальше. Полицейские сели в машину и начали преследование. Гонщик неоднократно выезжал на встречную полосу на высокой скорости и начал «игру в шахматы».

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговоритель требовали от водителя остановиться. Поняв, что этот метод не работает, полицейские выстрелили в небо предупредительным выстрелом. Это тоже не сработало. Затем они начали расстреливать автомобиль лихача, только после этого машина остановилась.

— Сотрудники полиции открыли огонь по колесам автомобиля KIA. После чего автомобиль остановился и полицейские задержали нетрезвого водителя, — рассказали журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что за рулем сидел пьяный 31-летний житель Магнитогорска. В отношении него составлены протоколы по шести административным правонарушениям. Дело направлено в суд.

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