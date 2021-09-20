Жительница Златоуста победила на телешоу «Поле чудес»

Жительница Златоуста выиграла в третьем туре и финале. Фото: Первый канал

Художник-гравер «Златоустовской оружейной фабрики» Зухра Мазитова победила в телешоу «Поле чудес». Программа с участием жительницы Златоуста вышла в эфир «Первого канала» 17 сентября.

Зухра Мазитова на «Поле чудес» выполнила все ритуалы телепрограммы. Она нарядила ведущего Леонида Якубовича в фабричный рабочий фартук, передала приветы знакомым и привезла подарки: панно с горным пейзажем и покрытием из никеля, золота и серебра, летный кортик и парадную казачью шашку.

Играя в третьей тройке участников, жительница Златоуста поначалу не угадала букву, зато потом смогла составить все слово и догадаться, что куклу, которую на Руси дарили женщинам на свадьбу, называли десятиручкой.

Леониду Якубовичу вручили златоустовские кортик и шашку. Фото: Первый канал

В финале участникам нужно было угадать, как колдуны и ведьмы в русском фольклоре называли помогающих им чертей, бесенят и кикимор. Зухра Мазитова дала правильный ответ — «сотрудник».

От суперигры победительница отказалась, предпочла увезти домой призы: электросамокат, телевизор, синтезатор, смартфон и туристическую путевку в Санкт-Петербург.

— Мое настроение — прекрасное, — рассказала Зухра Мазитова после игры. — Теперь меня будут узнавать все в городе, будут просить автографы, я всем их буду раздавать с удовольствием, от души. Мне помогли высшие силы. Я очень рада этому.

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