В Коркино водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

ДТП случилось за полчаса до полуночи. Фото: ГИБДД Челябинской области

Пешеход погиб в 23:30 19 сентября в Коркинском городском округе. На трассе Челябинск-Троицк 51-летнего мужчину сбил автомобиль. Пострадавший скончался на месте происшествия, а водитель скрылся. Пока известно лишь, что его автомобиль – серебристого цвета.

– Проводятся розыскные мероприятия по установлению водителя, причастного к данному происшествию, – рассказали в ГИБДД Челябинской области.

Помочь в поисках просят жителей региона. Очевидцев ДТП и тех, у кого есть сведения о водителе или его машине, просят позвонить в дежурную часть Коркино (8-35152-3-71-00, ГИБДД города (4-66-42) или в дежурную часть регионального управления ГИБДД (8-351-256-16-84 либо 251-03-21).

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