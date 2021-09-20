Жительница Снежинска отдала мошенникам 7 млн рублей

Аферисты использовали 160 телефонных номеров для получения денег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенник убедил 55-летнюю жительницу Снежинска, что спасает ее от преступников. Он позвонил горожанке, представившись сотрудником банка, и рассказал, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит. Чтобы не выплачивать чужой долг, злоумышленник предложил пойти в банк и уже самостоятельно взять кредит на максимальную сумму. Якобы в этом случае кредитный лимит будет исчерпан и от имени женщины уже никто не сможет получить деньги.

Жительница Снежинска поверила мошеннику и получила в кредит более 2,5 млн рублей, а затем все деньги перевела на продиктованные преступником номера мобильных телефонов. Она думала, что средства попадут на специально созданный для нее защищенный счет.

В следующие три дня мошенники еще несколько раз звонили горожанке. По их советам женщина получила еще четыре кредита в разных банках — в сумме более чем 4 млн рублей. Средства горожанка исправно переводила на счета аферистов. Она отправила все полученные деньги частями на 160 разных телефонных номеров.

Лишь через некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

— В следственном отделе ОМВД России по ЗАТО Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Аферистов сейчас разыскивают.

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