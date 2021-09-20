В Челябинской области озвучили итоги голосования на выборах в Госдуму

С подсчетом голосов затянули. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области облизбирком официально озвучил первые итоги голосования. В регионе на выборах в Госдуму большинство набрала «Единая Россия» 34, 31 процента, на втором месте — КПРФ 19, 69 процентов, на третьем «Справедливая Россия», набравшая 17, 25 процентов.

Пятипроцентный барьер преодолели еще две партии. «Новые люди» набрали 8,3 процента, ЛДПР 7, 83 процента.

Явка на трехдневных выборах составила 46,54 процента. Такую цифру официально назвали в облизбиркоме на итоговом брифинге.

По словам председателя комиссии Сергея Обертаса, за три дня в регионе проголосовали 1 204 213 избирателей.

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