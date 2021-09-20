Стали известны итоги голосования по одномандатным округам в Челябинской области

Председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил итоги выборов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В избирательной комиссии Челябинской области подвели итоги голосования по одномандатным округам. Данные озвучили на брифинге.

По Челябинскому округу победу одержал Владимир Павлов (31.6 %), в Металлургическом округе — Владимир Бурматов (50.8 %), по Коркинскому Валерий Гартунг (46,78 %), по Магнитогорскому Виталий Бахметьев (40.63 %), по Златоустовскому — Олег Колесников (34.75 %)

Данные уже введены в систему ГАС Выборы.

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