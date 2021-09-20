В Челябинске завершился открытый Кубок федерации баскетбола среди студенческих команд имени Виктора Болотина

Студенческие команды разыграли в Челябинске награды турнира имени В.Г. Болотина. Фото Федерация баскетбола Челябинской области.

Этот турнир впервые проводился в столице Южного Урала, и был посвящен памяти известного тренера и преподавателя Виктора Григорьевича Болотина. В турнире участвовали четыре мужских и три женские команды, проедставляющие Челябинск, Магнитогорск и Екатеринбург.

Три соревновательных дня и жаркие поединки среди мужских и женских команд на паркете спортивного корпуса ДПиШ на Алом поле. Победители и призеры стали известны только в последний день турнира.

На церемонии награждения награды вручали супруга Виктора Григорьевича Юлия Олеговна Болотина, дочка Ольга Викторовна и внучка Юля.

По словам организаторов турнира, студенческие соревнования в Челябинске стали хорошей проверкой сил и прекрасным этапом подготовки перед началом баскетбольного сезона.

Итоговые результаты

Мужские команды:

УрФУ (Екатеринбург)

Сборная Челябинской области (Челябинск)

МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск)

Женские команды

Челбаскет-Славянка (Челябинск)

ЮУрГУ (Челябинск)

МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск)

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