В Челябинске завершился открытый Кубок федерации баскетбола среди студенческих команд имени Виктора Болотина

Студенческие команды разыграли в Челябинске награды турнира имени В.Г. Болотина. Фото Федерация баскетбола Челябинской области.
Этот турнир впервые проводился в столице Южного Урала, и был посвящен памяти известного тренера и преподавателя Виктора Григорьевича Болотина. В турнире участвовали четыре мужских и три женские команды, проедставляющие Челябинск, Магнитогорск и Екатеринбург.
Три соревновательных дня и жаркие поединки среди мужских и женских команд на паркете спортивного корпуса ДПиШ на Алом поле. Победители и призеры стали известны только в последний день турнира.
На церемонии награждения награды вручали супруга Виктора Григорьевича Юлия Олеговна Болотина, дочка Ольга Викторовна и внучка Юля.
По словам организаторов турнира, студенческие соревнования в Челябинске стали хорошей проверкой сил и прекрасным этапом подготовки перед началом баскетбольного сезона.
Итоговые результаты
Мужские команды:
УрФУ (Екатеринбург)
Сборная Челябинской области (Челябинск)
МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск)
Женские команды
Челбаскет-Славянка (Челябинск)
ЮУрГУ (Челябинск)
МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск)
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