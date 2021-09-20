Южноуральские подростки представят фотовыставку «Один день из жизни Челябинска»

Фото: Виктория Вязимова

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала откроется фотовыставка «Один день из жизни Челябинска», созданной из работ южноуральских подростков в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». 22 сентября в 16.00 все желающие смогут присоединиться к торжественному открытию экспозиции.

Фотопроект покажет современный Челябинск с помощью 110 репортажных снимков, сделанных южноуральскими подростками во время фотокросса «Один день из жизни Челябинска». В течение одного дня 20 апреля с 00:00 до 23:59 школьники выходили на улицы столицы Южного Урала, чтобы запечатлеть жизнь мегаполиса и загрузить фотографии на сайт проекта pokolenie.mts.ru для участия в конкурсе. Среди тысячи присланных фотографий – урбанистических пейзажей, промышленных площадок Челябинска и, конечно же, людей за работой и привычными делами – наставник проекта «Поколение М» в направлении «Life-фото», известный российский фотожурналист, куратор культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников отобрал самые яркие.

Фото: Диана Григорян

Для того, чтобы школьники лучше подготовились к фотокроссу, Василий Прудников на примере фотовыставки «Один день из жизни России» поделился лайфхаками по репортажной съёмке с челябинскими подростками. Во время фотокросса он также посетил с участниками проекта Челябинский трубопрокатный завод, хоккейную школу «Трактор», приют диких животных Карена Даллакяна «Спаси меня» и другие ключевые локации города – с ними на кадрах выставки, все желающие смогут бесплатно познакомиться в Государственном историческом музее Южного Урала до конца октября.

«В Челябинске много творческих детей, сильная фотошкола и преданное своему делу фотосообщество. Каждый год южноуральские подростки активно участвуют в фотоконкурсах проекта «Поколение М» и заявляют о себе на всю Россию. Их талант и желание развиваться нашли отражение в снимках, которые легли в основу фотовыставки «Один день из жизни Челябинска». Надеюсь, что фотопроект, созданный подростками, вдохновит сверстников и взрослых на собственные эксперименты и саморазвитие». — прокомментировал наставник проекта «Поколение М» по направлению «Life-фото» Василий Прудников.

Фото: Полина Полозкова

«Наши школьники продолжают приносить победы Южному Уралу в конкурсах всероссийского проекта «Поколение М». Так, по итогам фотоконкурса «Один день из жизни Челябинска» победу одержали сразу 50 южноуральских подростков – их работы вошли в одноимённую фотовыставку, которую мы рады представить. Двое из них – Анастасия Долгова и Кристина Чурикова, также заняли первое и второе места в федеральном фотоконкурсе «Life-фото». Однако, фотография – это не единственное направление, которое славит Челябинскую область. В этом году юная жительницы Кыштыма Долгова Лада выиграла в конкурсе «Рисуй со Смешариками» – в ближайшее время её ждёт встреча с создателями легендарного мультфильма», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

«Мы рады поддержать начинающих фотографов и проект МТС «Поколение М», который помогает детям заниматься творчеством, заявлять о себе и развивать таланты, и одновременно с этим становиться частью благотворительного движения. Доказательством этого стала фотовыставка о жизни Челябинска, которую мы представляем южноуральцам», – отметил Владимир Богдановский, директор Государственного исторического музея Южного Урала.

Участники проекта «Поколение М» также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 63 детские операции. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.