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Общество20 сентября 2021 13:01

В Челябинск завезли 30 автобусов, работающих на новом топливе

Скоро они появятся на улицах города
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Всего городская администрация планирует закупить 150 автобусов

Всего городская администрация планирует закупить 150 автобусов

Фото: Архив "КП"

В Челябинск завезли 30 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Благодаря замене дизеля на газ, автобусы существенно сократят выбросы в атмосферу.

Всего городская администрация планирует закупить 150 автобусов. Пока завезено лишь 30. На реализацию проекта выделено 1,9 миллиарда рублей.

— Мы закупили 30 автобусов на новом топливе, 15 из которых были завезены на этих выходных. Сейчас усиленными темпами автобусы готовятся к эксплуатации, — рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Автобусы, работающие на газомоторном топливе, помимо сокращения выбросов, также сокращают расходы на горючее. Газ считается одним из самых дешевых видов топлива на данный момент на рынке.

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