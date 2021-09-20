В Челябинск завезли 30 автобусов, работающих на новом топливе

Всего городская администрация планирует закупить 150 автобусов Фото: Архив "КП"

В Челябинск завезли 30 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Благодаря замене дизеля на газ, автобусы существенно сократят выбросы в атмосферу.

Всего городская администрация планирует закупить 150 автобусов. Пока завезено лишь 30. На реализацию проекта выделено 1,9 миллиарда рублей.

— Мы закупили 30 автобусов на новом топливе, 15 из которых были завезены на этих выходных. Сейчас усиленными темпами автобусы готовятся к эксплуатации, — рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Автобусы, работающие на газомоторном топливе, помимо сокращения выбросов, также сокращают расходы на горючее. Газ считается одним из самых дешевых видов топлива на данный момент на рынке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru