В Челябинск завезли 30 автобусов, работающих на новом топливе

Всего городская администрация планирует закупить 150 автобусов
Фото: Архив "КП"
В Челябинск завезли 30 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Благодаря замене дизеля на газ, автобусы существенно сократят выбросы в атмосферу.
Всего городская администрация планирует закупить 150 автобусов. Пока завезено лишь 30. На реализацию проекта выделено 1,9 миллиарда рублей.
— Мы закупили 30 автобусов на новом топливе, 15 из которых были завезены на этих выходных. Сейчас усиленными темпами автобусы готовятся к эксплуатации, — рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
Автобусы, работающие на газомоторном топливе, помимо сокращения выбросов, также сокращают расходы на горючее. Газ считается одним из самых дешевых видов топлива на данный момент на рынке.
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