В Челябинской области по итогам голосования аннулировали более 3,5 тысяч бюллетеней

Встречались и послания к властям. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области по итогам трех дней голосования аннулировали 3624 бюллетеня. Об этом на брифинге сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Он отметил, что основная причина — в нарушениях при надомном голосовании.

— В определенных территориях на конкретных участках были нарушения и признанные недействительными бюллетени. Был нарушен порядок заполнения реестра голосовавших на дому — 19 случаев, — прокомментировал Сергей Обертас.

Среди недействительных были и намеренно испорченные бюллетени — люди оставляли послания, высказывали протест против всех партий или кандидатов.

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