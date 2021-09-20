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Спорт20 сентября 2021 13:33

В Челябинске на фасаде здания УралГУФК нарисовали граффити Паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной

Героиня Игр в Токио сама побывала на открытии и оставила свой автограф на стене
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Портрет Валерии Шабалиной на учебном корпусе УралГУФК. Фото "Граффити России".

Портрет Валерии Шабалиной на учебном корпусе УралГУФК. Фото "Граффити России".

Портрет Валерии Шабалиной появился на фасаде учебного корпуса УралГУФК на улице Российская в Челябинске. Трехкратная чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Токио, обладательница мирового рекорда Валерия Шабалина пришла на презентацию портрета, оставив свой автограф под граффити.

Художники из команды «Граффити России» почти неделю рисовали этот портрет в знак признательности заслуг Валерии Шабалиной на Паралимпиаде в Токио. Отметим, что Валерия является студенткой УралГУФК, многократной победительнице чемпионатов мира и Европы, 39-кратной чемпионкой России (паралимпийское плавание).

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