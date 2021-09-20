В Челябинске на фасаде здания УралГУФК нарисовали граффити Паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной

Портрет Валерии Шабалиной на учебном корпусе УралГУФК. Фото "Граффити России".

Портрет Валерии Шабалиной появился на фасаде учебного корпуса УралГУФК на улице Российская в Челябинске. Трехкратная чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Токио, обладательница мирового рекорда Валерия Шабалина пришла на презентацию портрета, оставив свой автограф под граффити.

Художники из команды «Граффити России» почти неделю рисовали этот портрет в знак признательности заслуг Валерии Шабалиной на Паралимпиаде в Токио. Отметим, что Валерия является студенткой УралГУФК, многократной победительнице чемпионатов мира и Европы, 39-кратной чемпионкой России (паралимпийское плавание).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru