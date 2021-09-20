В Челябинске машина сбила двух девочек, перебегавших дорогу

ДТП случилось на пешеходном переходе

В Челябинске под колеса попали сразу два ребенка. ДТП случилось вечером 19 сентября на улице Труда. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем сбившей детей машины находилась 55-летняя женщина. Девочки перебегали дорогу по «зебре», но на красный сигнал светофора. Обе в аварии получили травмы. Детям оказали медпомощь.

– В момент ДТП несовершеннолетние были на прогулке без сопровождения взрослых. Были одеты в одежду без световозращающих элементов, – уточнили в ГИБДД.

Ранее в Миассе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате. Там же под колеса попал 12-летний школьник, переходивший дорогу по светофору.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru