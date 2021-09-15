Зампредседатель ЦК КПРФ провел встречи с избирателями в Челябинске

Представители КПРФ ответили на вопросы журналистов Фото: Кирилл САДЫКОВ

Зампредседатель ЦК КПРФ Дмитрий Новиков приехал в Челябинск для встречи с избирателями. 6 сентября вместе с однопартийцами — кандидатами в депутаты ГД VIII созыва — он провел пресс-конференцию в «Комсомольской правде», дебаты на местном ТВ и встретился с избирателями.

— Мы уверенно и с чувством собственного достоинства идем к избирателям, потому что та программа, с которой мы шли на выборы пять лет назад, нами не забыта, в отличие от других партий. На протяжении этого времени мы настойчиво воплощали ее в жизнь и превратили в целую серию законодательных инициатив, — рассказал Дмитрий Новиков журналистам на пресс-конференции.

По его словам, в центре программы КПРФ — человек, каждый из программных шагов партии направлен на улучшение жизни людей. Подробнее о программе — читайте в материале КП-Челябинск.

После пресс-конференции Дмитрий Новиков отправился на дебаты на ТВ «Южный Урал», где высказал свой взгляд на состояние демографии и системы образования. А сразу после представители КПРФ встретились со студентами колледжа УРАО и вуза РАНХиГС.

Данная площадь предоставлена заказчику и оплачена из избирательного фонда ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

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