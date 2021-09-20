В Ленинском районе Челябинска на сутки без воды останутся два завода и почти 900 зданий

Воду отключат поздним вечером. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ленинском районе Челябинска на сутки отключат воду почти в 900 зданиях. Причиной этому станут работы по переврезки участка водовода. Они будут проходить с 23:00 часов 22 сентября и до 23:00 часов 23 сентября. Об этом сообщили в мэрии города.

— Под отключение попадают 271 многоквартирный и 544 частных дома, 13 детских садов, 9 учебных и 4 медицинских учреждения, 57 административных зданий и 2 завода, — сообщили в мэрии Челябинска.

Жителей Ленинского района просят заранее набрать необходимый запас воды.

Перечень зданий, которые попадут под запланированное отключение водоснабжения.

Многоквартирные дома:

- ул. Ачинская 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.

- ул. Батумская 11, 21, 22, 22а, 25.

- ул. Безрукова 1, 3, 5, 6, 7, 13.

- ул. Брестская 17.

- ул. Бугурусланская 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64.

- пер. Бугурусланский 7.

- ул. Василевского 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70а, 71, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 77а, 79, 80, 81, 83, 85.

- ул. Грозненская 52, 56.

- ул. Дербентская 41, 43, 43-б, 45, 45-а, 46, 47, 47а; 47/1, 49, 49а.

- ул. Днепровская 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33.

- ул. Ереванская 2а, 3, 4, 6, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54.

- пер. Канатовский 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

- ул. Л.Чайкиной 9, 9а, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

- ул. Лескова 4.

- ул. Люблинская 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45.

- ул. Магнитогорская 89, 91.

- ул. Масленникова 9а, 20, 21.

- ул. Машиностроителей 31, 33, 35, 35/1, 37, 48.

- ул. Новороссийская 1а, 1/3, 2, 2а, 3, 5, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 27, 30, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 59-б, 60, 61, 61а, 61б, 63, 65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 77а, 79, 80, 80-б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103а, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118-б, 118-в, 122, 122б.

- ул. Суркова 4, 5, 5а, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49.

- ул. Туруханская 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

- ул. Цимлянская 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а.

- ул. Чистопольская 27.

Детские сады:

- МБДОУ «ДС № 29 – ул. Грозненская, 56, ул. Василевского, 72.

- МБДОУ «ДС № 368 - ул. Суркова, 22, ул. Новороссийская, 59-б.

- МБДОУ «ДС № 453 – ул. Ереванская, 12, ул. Ереванскя, 12а.

- МБДОУ «ДС № 218 – ул. Батумская, 22.

- МБДОУ «ДС № 315 - ул. Василевского, 77а.

- МБДОУ «ДС № 429 – ул. Туруханская, 40а.

- МБДОУ «ДС № 203 – ул. Люблинская, 43.

- МБДОУ «ДС № 387 – ул. Батумская, 11.

- МБУ центр "Акварель" – ул. Василевского, 27.

- частный д/с – ул. Туруханская, 42.

Учебные заведения:

- МБОУ СОШ № 55 г. – ул. Брестская 17.

- Лицей № 77– ул. Ереванская 16.

- МБОУ СОШ № 46 г. – ул. Новороссийская 77а.

- МБОУ СОШ № 32 г. – ул. Новоросийская, 27, ул. Туруханская, 40.

- МБОУ СОШ № 146 г. – ул. Новороссийская, 8.

- ЧППиГХ им.Я.П.Осадчего– ул. Масленникова, 21.

- ЧГПГТ им.Яковлева– ул. Машиностроителей, 31.

- Детская шк.искусств № 6– ул. Ереванская, 9.

- ЧГУ– ул. Василевского, 75.

Учреждения здравоохранения:

- ГБ №13 – ул. Василевского, 85.

- Женская консультация, ГБ №3 – ул. Днепровская, 23.

- Кожно-венерологический диспансер №3 – ул. Днепровская, 18.

- Медицинский центр ЧТПЗ – ул. Новороссийская 85, 80, 88.

Частный сектор:

- ул. Суркова 8, 10, 12 (3 ч.д).

- ул. Магнитогорская-Цимлянская-Низинная (5 ч.д.).

- ул. Бирская (1 ч.д.).

- ул. Макеевская (75 ч.д.).

- Бугурусланская-Чистопольская-Днепровская-Новороссийская (233 ч.д.).

- Василевского-Цимлянская-Магнитогорская (173 ч.д.).

- Грозненская-Бобруйская-Толстого-Барановичевская (60 ч.д.).

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