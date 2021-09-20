Александр Козлов. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Бывший замглавы Минстроя РФ Александр Козлов занял должность вице-губернатора Челябинской области. Приказ о его назначении подписала глава региона Алексей Текслер. К своим обязанностям Козлов приступит во вторник, 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

— Александр Козлов будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества в Челябинской области, курировать вопросы развития цифровых технологий, в частности, в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории региона, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Козлов на должности замглавы Минтроя РФ трудился с февраля 2020 года. Он отвечал за вопросы цифрового развития страны. До работы в Минстрое чиновник занимал пост министра информационных технологий и связи Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru