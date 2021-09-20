В Челябинской области пропавший без вести пенсионер пробыл на острове без еды двое суток

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области счастливым финалом завершились поиски 82-летнего пенсионера, который пропал во время рыбалки на озере Аргази. Спасатели обнаружили мужчину на острове через двое суток после начала поисков. Он был замерзшим и без еды. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Как рассказал 82-летний пенсионер, сам он бывший моряк и очень любит рыбалку, а вот погоду не учел зря. В субботу на озере поднялся сильный ветер. Когда мужчина попытался по «большой волне» вернуться к берегу, то сломал весло. Уже неуправляемую лодку прибило ветром к островку, где рыбак и провёл двое суток.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

С собой у «златоустовского Робинзона Крузо» был лишь только нож. Спичек и фонарика он с собой не захватил. Спать пришлось на траве, ей же набил одежду, чтобы утеплиться.

В поиске пропавшего пенсионера были задействованы многие службы, в том числе сотрудники полиции, ГИМС и Кыштымского отряда ПСС Челябинской области.

— Областные спасатели, учитывая направление ветра, определили район поисков и сегодня днем, 20 сентября, обнаружили пострадавшего на одном из островов в 4,5 км от берега живым и здоровым, — сообщили в пресс-центре ПСС Челябинской области.

Дедушку согрели, дали сухую одежду и совместно с полицией эвакуировали на берег к родственникам.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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