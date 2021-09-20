В Челябинской области подросток спрыгнул на ходу с грузовика и попал с травмами в реанимацию

Инцидент произошел вечером. Фото: архив "КП"

В Челябинской области подросток попал в реанимацию, спрыгнув с «Камаза» во время движения. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 17 сентября, в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Полицейские установили, что в вечернее время трое подростков залезли в полуприцеп «Камаза», который был припаркован возле дома №38 по улице Фрунзе. Когда грузовик уже находился в движении, то ребята приняли решение спрыгнуть из него на ходу. Водитель автомобиля действия несовершеннолетних не заметил и продолжил свою поездку.

— В результате падения из кузова автомобиля 15-летний подросток госпитализирован в отделение реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом височной кости, ушибом головы, — сообщили в ГИБДД Магнитогорска.

Что касается двух других 14-летних подростков, то они отделались ушибами лба и локтевого сустава. Им назначено амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru