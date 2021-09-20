Губернатор Алексей Текслер встретится с новыми депутатами Госдумы от Челябинской области

Алексей Текслер считает, что выборы в регионе прошли легитимно, открыто и организовано. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал свой комментарий по поводу результатов трехдневного голосования. Также он заявил о своих намерениях встретиться с победившими на выборах депутатами, которые будут представлять регион в Госдуме. Его слова распространила пресс-служба губернатора региона.

— Вы знаете: моя позиция заключается в том, что все депутаты от региона – неважно, какую партию они представляют – должны быть патриотами Челябинской области, должны отстаивать интересы области. Я благодарю всех жителей региона за активность, за проявленный интерес. Уверен, те депутаты, которые у нас будут избраны, будут отстаивать интересы Челябинской области, и, таким образом, у нас будут дополнительные возможности в бюджетном процессе, законотворческом процессе, — сказал губернатор.

Алексей Текслер считает, что выборы в регионе прошли легитимно, открыто, организовано и с большим количеством наблюдателей, присутствующих на избирательных участках. Также он обратил внимание на высокую явку избирателей.

— Высокая явка дает наибольшее представительство депутатов из Челябинской области. Явка составила почти 47%, это выше, чем в аналогичную кампанию в Государственную Думу в 2016 году, и выше, чем на выборах в Законодательное собрание Челябинской области, которые проходили в прошлом году, — отметил губернатор.

Итоги голосования в Челябинской области соответствуют всем прогнозам, которые политологи давали накануне. «Единая Россия» набрала 34,31% голосов. Однако эта цифра сильно отличается от общероссийской, где за правящую партию проголосовали 49,79% избирателей. На втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 19,69%, приблизительно также, как и по стране. А вот дальше данные значительно расходятся. Если по России на третьем месте ЛДПР (7,38%), то в Челябинской области эта партия сместилась на последнюю строчку заветной пятерки, уступив «Справедливой России — за правду» (17,25%) и «Новым людям» (8,3%).

По одномандатным округам результаты также были ожидаемы. Все депутаты — давно известные политики со стажем. В Челябинском округе победу одержал Владимир Павлов (31,6%), в Металлургическом округе — Владимир Бурматов (50,8%), по Коркинскому — Валерий Гартунг (46,78%), по Магнитогорскому — Виталий Бахметьев (40,63%), по Златоустовскому — Олег Колесников (34,75%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru