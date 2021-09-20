«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом 0:5 уступил минскому «Динамо» - одному из аутсайдеров КХЛ

"Трактор" в Челябинске уступил минскому "Динамо" 0:5. Фото ХК "Трактор".

Нынешний соперник «Трактора» с начала чемпионата набрал в два раза меньше очков, чем челябинцы. Казалось, что матч с минчанами станет для черно-белых легкой прогулкой. Да и ставки букмекеров были в пользу победы «медведей» Однако, к концу второго периода гости вели 3:0, забросил две шайбы в большинстве. Голы на счету Стремвалль Мальте, Кирилла Воронина и Граоваца Тайлера. А на старте третьего периода Павел Варфоломеев еще больше увеличил счет в пользу динамовцев — 4:0, и чуть позже счет окончательным сделал Бек Тейлор — 5:0. Это первое поражение черно-белых в основное время в этом сезоне, и сразу же с «сухим» счетом. Челябинцы остались на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В четверг, 23 сентября «Трактор» в Челябинске сыграет с ЦСКА (начало в 19.00).

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