В развитие транспорта на Южном Урале вложат 80 миллиардов рублей

На развитие общественного транспорта челябинской агломерации регион берет инфраструктурные кредиты — около 80 миллиардов рублей. Как пишет городской телеграм-канал «Челябушка», деньги привлек губернатор Алексей Текслер, заявку накануне одобрила комиссия федерального правительства под руководством Марата Хуснуллина.

В указанную сумму должно уложиться не только строительство метротрама, но и обновление троллейбусного парка и трамвайной инфраструктуры.

Хуснуллин проект комплексного развития транспорта Челябинска поддерживает, он уточнил, что вместе с Текслером был соавтором решения по метротраму и сам спускался в подземку, а также похвалил регион за отработку вопроса.

— Отличный подарок ко Дню города — 285-летний юбилей как раз отмечается сегодня, — добавляют авторы паблика. — Старожилы говорят, что это едва ли не самый крупный по финансам инфраструктурный проект за всю историю Челябинской области.