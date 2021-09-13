Как Челябинск День города отметил: мнение общественников

Фото: Архив КП.

Челябинск хорошенько погулял в честь своего 285-летия — вообще-то, день рождения у города 13 сентября, просто отмечать всегда удобнее в выходные. Даже в юбилейную дату горожане остались без традиционного концерта на площади Революции и причиной тому сложная обстановка по ковиду, пишет паблик «Челябушка».

— По ходу событий выяснилось, что это не единственное разочарование. Повезло с погодой, фейерверк был шикарным, но и тут не обошлось без приключений: полиция в целях безопасности остановила рок-фестиваль «Уральский рубеж», устроенный рядом с местом запуска салюта. Наверняка, у истории будет продолжение, ведь собралось около сотни гостей и участников из других регионов, в деле разбираются юристы организаторов, — добавляют авторы телеграм-канала. — Как неприятность многие восприняли и перенос сдачи под ключ набережной у филармонии. Впрочем, празднование продолжится до 19 сентября и ее открытие должно замкнуть круг мероприятий.