Для достройки проблемного дома в челябинском ЖК «Яркая жизнь» нашли подрядчика

Завершить строительство должны в мае 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершать строительство дома №6 в 51-м микрорайоне на Краснопольской площадке будет ООО «Высота». Компанию выбрали по итогам конкурса Фонда защиты прав дольщиков.

Как сообщают в пресс-службе областного министерства строительства и инфраструктуры, 28 сентября Фонд планирует подписать договор с новым застройщиком. Закончить возведение проблемной многоэтажки в ЖК «Яркая жизнь» должны до начала июня 2022 года.

Свои квартиры в жилом комплексе челябинские дольщики ждут уже несколько лет. Строительство прекратилось в 2017 году.

Тогда же в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи выяснили, что руководители строительных компаний похитили у дольщиков более 600 млн рублей. Пострадали 400 человек. Судебное решение по делу пока не вынесено, а один из подозреваемых находится в бегах.

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