В Троицке планируют открыть завод брикетов

В копилку мер по улучшению экологической обстановки в Челябинской области — открытие завода брикетов ROCKWOOL (Дания) в Троицке. Он будет работать при местном производстве тепло-, звукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты. Все это поставляется по Уралу, в Сибирь и Казахстан на крупные стройки, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

Предприятие продвинутое — с замкнутым циклом использованной технологической и ливневой воды. ROCKWOOL сейчас в процессе перехода на возобновляемые ресурсы ради минимизации отходов, и, следовательно, снижения нагрузки на окружающую среду.

— Эта компания здешняя, как и знаменитый трубопрокатный, внедряющий инновационные системы очистки и белую металлургию. В данном случае речь идет о скандинавских партнерах, знающих толк в избавлении от мусора, — добавляют авторы паблика. — Кроме ощутимого экологического бонуса, мы наблюдаем и отложенный экономический эффект. Об открытии завода брикетов власти сумели договориться на ПМЭФ-2021.