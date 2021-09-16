За выборами в Челябинской области будут следить свыше девяти тысяч наблюдателей

Свыше девяти тысяч человек будут наблюдать за выборами в Челябинской области — как минимум, по трое на каждом участке. Сведения обнародовали в областном избиркоме. В наблюдательном корпусе по сравнению с прежними кампаниями наблюдается явное оживление.

— В процесс активно вовлекается молодежь. От ЕР, например, заявлены блогеры (нумеролог, модель и косметолог), то есть скучно не будет. Единороссы, кстати, направят людей на все участки, — пишет телеграм-канал «Челябушка».

Свою команду организовала Общественная палата региона и она традиционно отличается политической беспристрастностью. В городе ждут даже представителей из Африки и Южной Азии — и область, и Россия в целом обеспечивают открытость выборов для международных экспертов.

Задачи у наблюдателей будут стандартными: передача данных по явке, комментирование эксцессов и просмотр трансляций. Избирком гарантировал, что предварительно они прошли качественное обучение (не только теорию, но и тренинги), а это, безусловно, повлияет на «чистоту» выборов.