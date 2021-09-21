Блогер Илья Варламов раскритиковал новые велосипедные полосы в Челябинске

Московский блогер рассказал, почему Челябинск - не велосипедная столица России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогер-урбанист Илья Варламов прокомментировал особенности новых велосипедных полос в Челябинске. Обустройство зон проезда для велосипедистов он изучил по опубликованным в соцсетях фотографиям. На одном из снимков – разметка, показывающая завершение велосипедной зоны перед въездом на автопарковку. Полоса для двухколесного транспорта просто заканчивается посреди проезжей части, а чтобы попасть на тротуар, надо пересечь газон. На другом снимке – табличка перед пешеходным переходом «СТОП. Велосипедист, внимание!!! Спешивайтесь, конец велополосы».

– Недавно понадеялся, что Челябинск может стать велосипедной столицей России, но пока что он верен заветам «дорожной революции», – заметил Илья Варламов.

Фото: Филип Бедросов/vk.com

Он предложил сравнить челябинские велополосы с теми, что устроены в Дании и Нидерландах. Там для велосипедистов есть специальные светофоры, спешиваться не нужно, только дождаться своего сигнала. Велополосы в некоторых местах не уступают по ширине автомобильным. В Челябинске, по мнению Ильи Варласова, велосипедистов потеснили ради тех, кто передвигается на автомобилях.

– А ведь если бы в Челябинске и других городах России не считали велосипедистов людьми второго сорта, если бы им дали хотя бы треть той инфраструктуры, что есть у голландцев и датчан, совсем скоро мы бы просто не узнали наши улицы, – заявил блогер.

Ранее Илья Варламов включил нацпарк «Таганай» в список мест, где хорошо встречать Новый год и назвал челябинский вокзал зоной строгого режима.

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