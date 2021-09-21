«Инвитро» поддержала фестиваль детского футбола «МЕТРОШКА-2021» в Челябинске

Фото: Инвитро

Медицинская компания «Инвитро» выступила спонсором Суперкубка в рамках фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА», который состоялся в Челябинске с 15 по 17 сентября 2021 года.

Суперкубок-2021 прошел на Центральном стадионе Челябинска. В целях профилактики коронавирусной инфекции «Инвитро» провела ПЦР-тестирование на COVID-19 для 40 волонтеров фестиваля. Также одна из футбольных команд выступила в фирменных футболках «Инвитро».

В суперфинале приняли участие 32 лучшие детские команды фестиваля из 11 регионов России. В столицу Южного Урала приехали дети из Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия.Первое место «МЕТРОШКИ-2021» в младшей группе получила команда «Милана» (Аша). В старшей титул чемпионов взяла команда «Лада» (Димитровград). Чемпионы фестиваля получили в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки и другие призы.

«МЕТРОШКА»- это уникальный детский футбольный праздник с 19-летней историей, который зародился в 2002 году в Челябинской области. Это единственный в России региональный проект детского дворового футбола такого масштаба.В мае 2021 года фестиваль «МЕТРОШКА» победил в конкурс «Россия — футбольная страна!» в номинации «Лучший проект в области массового футбола» от РФС. Кроме того, фестиваль «МЕТРОШКА», как победитель номинации «Лучший проект в области массового футбола», будет дополнительно направлен для участия в соответствующей номинации в рамках премии UEFA GrassrootsAwards осенью 2021 года.

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