В Челябинской области похолодает до -8 градусов

Метеорологи предупреждают о сильных заморозках в воздухе и на почве
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Челябинской области прогнозируют сильные заморозки. В ночь на 22 сентября температура воздуха может упасть до -5 градусов, а на поверхности почвы возможны заморозки до -8. Такая же погода будет и следующей ночью.
При этом метеорологи обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Сегодня днем воздух прогреется до +7, +12 градусов, а в среду и четверг будет от +9 до +14.
21 сентября будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Уже к следующему дню ветер стихнет.
В ближайшие выходные обещают +11, +13 градусов днем, в воскресенье может пройти небольшой дождь.
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