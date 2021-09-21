В Челябинске отремонтируют подходы к новой набережной в 2022 году

ремонт затянулся из-за других строительных работ Фото: Кирилл САДЫКОВ

Довести до ума дорожки, ведущие к новой набережной в Челябинске планируется закончить в 2022 году. Из-за того, что на Труда проводились строительные работы тяговый подстанции, у дорожников не было возможности привести тротуар в порядок. Об этом заявил замглавы города по строительству Владимир Шамне.

Он упомянул, что после официального открытия прогулочной зоны начали поступать жалобы горожан на дорожное покрытие, ведущее к набережной. С критикой также выступил Лев Владов, челябинской урбанист.

Владов назвал абсурдом отсутствие нормального подхода к скверу. Фото: Челябинский урбанист | vk.com

— Я не стану заниматься оценкой нового арт-сквера на Труда до тех пор, пока наши власти не сделают вход в него доступным для горожан на инвалидных колясках. Это какой-то абсурд — ни с одной стороны от входа нет целого тротуара, вся улица Труда будто после войны, — пишет Владов у себя в группе.

На аппаратном совещании, которое прошло 20 сентября, Наталья Котова дала распоряжение выставить ограждения на тротуарной части. Также глава города отметила, что эти ограждения не должны быть из древесины.

— Если строительство на Труда еще ведется, так поставьте ограждения, чтобы челябинцы не шли по камням. Организуйте временные дорожки. И пусть они будут не из древесины, — сказала Наталья Котова.

Официальное открытие новой набережной в Челябинске прошло 18 сентября, в котором приняли участие губернатор Южного Урала Алексей Текслер вместе со своей супругой и главой города Натальей Котовой.

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