В Челябинской области поймали бандитов, беспричинно нападавших на людей с бейсбольными битами

Троих подозреваемых заключили под стражу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Молодые люди с бейсбольными битами ворвались в частный дом в Миассе и беспричинно избили четырех жителей. Нападение произошло в феврале этого года. Участники банды скрылись.

В мае те же молодые люди с несколькими соучастниками напали на посетителей автопарковки в Чебаркуле. Они избили троих ранее незнакомых мужчин и повредили автомобиль одного из пострадавших.

После этого полицейским все-таки удалось разыскать и задержать троих подозреваемых. Всем им от 20 до 23 лет. Сейчас сообщники находятся под стражей.

В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

– Следствием и оперативными подразделениями проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех фигурантов противоправных деяний. В соответствии с законодательством, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Дома у одного и задержанных обнаружили специально выращиваемые в помещении кусты конопли, а также 350 грамм высушенного и готового к употреблению наркосодержащего вещества. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности за незаконное производство наркотических веществ.

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