В Челябинской области за день зарегистрировали 364 новых случая коронавируса

Коронавирусом сейчас болеют более 9 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области выявили 364 новых случая коронавируса, в том числе 4 – у школьников. Количество регистрируемых случаев заболевания почти не меняется уже десять дней подряд: ежедневно сообщают о 364 или 365 новых заболевших.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 9276 человек. За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 94 тыс. 169 пациентов.
За сутки от коронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.
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