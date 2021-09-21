В Челябинской области за день зарегистрировали 364 новых случая коронавируса

Коронавирусом сейчас болеют более 9 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 364 новых случая коронавируса, в том числе 4 – у школьников. Количество регистрируемых случаев заболевания почти не меняется уже десять дней подряд: ежедневно сообщают о 364 или 365 новых заболевших.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 9276 человек. За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 94 тыс. 169 пациентов.

За сутки от коронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.

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