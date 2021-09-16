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Общество16 сентября 2021 17:28

На Южном Урале появится новая дорога от Челябинска до Тюмени

Стоимость продления трассы М-12 оценивают в 250 миллиардов рублей
Источник:kp.ru
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Появились новости о продлении трассы М-12 Москва — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. На форуме по инновациям в дорожном строительстве накануне глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что его компания поработает на участке до Екатеринбурга, а дальше проект будет реализовывать Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», вице-премьер Марат Хуснуллин оценил стоимость продления в 200-250 миллиардов рублей после вопроса президента Владимира Путина «А не слабо ли нам с вами дотащить дорогу до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?».

— Судя по скорости и конкретике заявлений, челлендж принят — уже известны ответственные и цена вопроса, — уточняют авторы паблика. — Не секрет, что с особенным трепетом ждут новую трассу автомобилисты УрФО: у дорог, связывающих Тюмень с Челябинском и Екатеринбургом, не самое лучшее качество.