На Южном Урале появится новая дорога от Челябинска до Тюмени

Появились новости о продлении трассы М-12 Москва — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. На форуме по инновациям в дорожном строительстве накануне глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что его компания поработает на участке до Екатеринбурга, а дальше проект будет реализовывать Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», вице-премьер Марат Хуснуллин оценил стоимость продления в 200-250 миллиардов рублей после вопроса президента Владимира Путина «А не слабо ли нам с вами дотащить дорогу до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?».

— Судя по скорости и конкретике заявлений, челлендж принят — уже известны ответственные и цена вопроса, — уточняют авторы паблика. — Не секрет, что с особенным трепетом ждут новую трассу автомобилисты УрФО: у дорог, связывающих Тюмень с Челябинском и Екатеринбургом, не самое лучшее качество.