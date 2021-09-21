В Миассе впервые за 25 лет отремонтировали детскую поликлинику

Стену на "парковке" для детских колясок решили разрисовать. Фото: министерство здравоохранения Челябинской области
В Миассе завершается капремонт в детской поликлинике №5. В обновление помещений вложили 2,5 млн рублей. Капремонт в здании, где ежегодно принимают по 17,5 тыс. пациентов, не устраивали более 25 лет.
Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в поликлинике поменяли пол, окна и двери. Заодно провели перепланировку в регистратуре. Пока что в медучреждении ждут полный набор новой детской мебели. Доставить его должны в октябре.
В поликлинике после ремонта открыли собственный кабинет ЭКГ. Врачи будут также пользоваться переносным аппаратом УЗИ. Ранее для обследования внутренних органов и получения кардиограммы родителям приходилось возить детей в другие больницы.
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