Подарите взрослой душе немного детской искренности: в Челябинске пройдет поэтический квартирник

25 сентября в антипабе «The Бочка» состоится поэтический квартирник Сергея Пароходова, известного в соцсетях под ником Господин Литвинович @gospodin_litvinovich

Программа NOVA это самая первая программа, с которой Сергей вышел на сцену. В ней представлены стихи поэта и сценариста Марии Кабановой. Особенность стихов Марии Нова в том, что даже болезненных тем слова ее касаются легко, отзываясь в самых потаенных уголках души щемящей теплотой и нежностью.

В этих простых темах каждый узнает себя. Разлука и боль потери, взросление, дедушки и бабушки, папы и мамы, дети... Все это наш мир, здесь и сейчас. Да, может не все темы познаны и прожиты, но мы все были детьми. И эта тема еще никого не оставила равнодушным.

За два года выступлений именно NOVA стала врачевать души и сердца людей, срывая наносную обыденность и окутывая их теплом воспоминаний. Программа терапевтична по мнению тех, кто уже впустил ее в себя. Приглашаем и вас пройти этот курс. Будет немножечко больно, но потом очень и очень светло.

Билеты продают в городских зрелищных кассах.