Жители Металлургического округа проголосовали за Барышева

На прошедших выборах депутатов в Государственную Думу были зафиксированы испорченные бюллетени, где оказались перечеркнуты все кандидаты и появилась фамилия депутата Госдумы седьмого созыва Андрея Барышева, который шел на выборы как самовыдвиженец, но отказался в них участвовать из-за жестких требований к сбору подписей, не позволивших собрать качественные автографы избирателей. Тем не менее, тогда в поддержку Барышева подписалось более 19 тысяч жителей Челябинской области.

19 сентября, в единый день голосования, не найдя фамилии своего кандидата в бюллетенях, некоторые избиратели решили выразить свою гражданскую позицию, вписав имя Барышева вручную, а кто-то вообще отказался голосовать. Среди них житель Снежинска Антон Б., который рассказал, что пришел на избирательный участок, чтобы поддержать Барышева:

- Я был удивлен, не найдя в списках его фамилии, потому что не знал, что Барышева сняли с выборов. Других достойных кандидатов нет, ни за одного из них я не стал голосовать. Несправедливо, что самовыдвиженцам чинят разные препоны. В любом случае уважаю Барышева за его позицию, смелость и прямоту, - говорит житель Снежинска.

Надежда А. из Металлургического района знала, что Барышева не будет в подписных листах, но принципиально пришла на участок, чтобы высказать свое отношение к лидеру «Соцгорода»:

- Я много лет живу на ЧМЗ и хорошо знаю Андрея Викторовича. Многие пенсионеры горой за него. Простой, душевный и очень добрый человек, сколько он делает для района, жителей – такого никто не делает. А неугоден он властям, потому что не боится говорить правду, потому что простой народ его любит. Вот и не дали ему возможности выбираться. Но я все равно за него проголосовала.

Андрей Барышев ведет активную общественную деятельность, он является председателем совета общественного движения «Соцгород», возглавляет региональное отделение экологического движения «Зеленая Россия», входит в состав «Федерального сельсовета». А недавно начал сотрудничать с «Комитетом за гражданские права», которым руководит известный московский правозащитник Андрей Бабушкин, баллотирующийся на выборах в Госдуму от партии «Яблоко».