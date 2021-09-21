Новые микрорайоны, поселки-спутники и СНТ: Интерсвязь расширяет географию присутствия

Фото: Интерсвязь

Аналитики и технические специалисты компании «Интерсвязь» — лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области — подвели итоги работы за девять месяцев текущего года. За это время удалось обеспечить высококачественными услугами связи жителей как нескольких новых микрорайонов Челябинска, так и небольших населенных пунктов и СНТ.

Компания «Интерсвязь» продолжает реализацию собственного инвестиционного проекта, направленного на предоставление доступа к высокоскоростному Интернету и цифровому телевидению максимально большому числу жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Первая половина 2021 года стала очень продуктивной для оператора связи. Так, возможностью подключения к услугам Интерсвязи обеспечены все дома новых современных микрорайонов южноуральской столицы: жилые комплексы «Александровский», «Ньютон» и «Подсолнухи».

Активно работы велись и в пригородных поселках: Кайгородово, Трубном, Туктубаева (Сосновский район), Октябрьском (Копейский городской округ).

Завершено строительство оптоволоконных сетей в коттеджном поселке «Солнечный берег» (Чурилово), поселках Козырево (Копейск) и Заречном (Новосинеглазово), деревне Аязгулова (Аргаяшский район), а также Кундравах, Бишкиле, Медведево, Тимирязевском, Бутырках.

Большой шаг был сделан в обеспечении интернетом садовых и дачных товариществ: тысячи уральцев провели лето на природе и при этом с благами современной цивилизации.

Вместе с интернетом и цифровым телевидением в населенные пункты приходят и другие технологичные сервисы экосистемы Интерсвязи, в том числе «умные» домофоны, дворы, видеонаблюдение и т.д. Эти инновации непосредственно способствуют повышению безопасности на территории населенных пунктов.

«Несмотря на то, что в последнее время «Интерсвязь» «гремит» в повестке региональных и федеральных СМИ как инноватор и крупная IT-компания, мы по-прежнему сосредотачиваем массу материальных, интеллектуальных и технических ресурсов для обеспечения высококлассными услугами связи жителей Уральского федерального округа. Это наша не только коммерческая, но и социальная миссия. Особенно это касается расширения географии предоставления услуг. Интернет сегодня — одна из жизненно важных потребностей, которая в равной степени должна быть удовлетворена как у жителей мегаполисов, так и небольших деревень. Стратегическое планирование и ориентация на запрос абонентов позволяют нам удерживать лидерские позиции в этом направлении”, — отметил генеральный директор компании “Интерсвязь” Эдуард Калинин.

Добавим, на сегодняшний день “Интерсвязь” предоставляет качественные услуги в 23 городах и в более чем 400 малых населенных пунктах Уральского федерального округа.

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