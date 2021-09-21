В минэклогии Челябинской области опровергли сообщения об обысках в подведомственном учреждении

Сообщалось, что обыски связаны с расследованием уголовного дела Виталия Безрукова. Фото: минэкологии Челябинской области

В Сети 21 сентября появилась информация об обысках, проходящих в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Сообщалось, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом замминистра экологии региона Виталия Безрукова. ОГУ «ООПТ» подчиняется областному минэкологии.

В самом учреждении от комментариев отказались, сославшись на отсутствие руководителя.

Информацию об обысках не подтвердили в СУ Следственного комитета по региону и в областном министерстве экологии. В последнем, правда, сообщили, что следователи интересовались ОГУ «ООПТ».

– Был запрос на предоставление документов по одной из особо охраняемых природных территорий, – рассказали в министерстве.

Напомним, обыски в региональном министерстве экологии прошли в июне этого года. Под подозрение попал заместитель министра Виталий Безруков. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, замминистра предупредил о предстоящей проверке одно из предприятий, чтобы там успели уменьшить количество вредных выбросов перед приездом инспекторов.

В минэкологии пообещали помогать следователям. Виталия Безрукова не стали помещать под стражу, уже на следующий день он снова вышел на работу.

Сам замминистра назвал ситуацию странной.

— Не было никаких нарушений: пресс-тур, понятно, что он был согласован, как и любая проверка, когда мы выходим на крупный федеральный объект, мы должны согласовать ее. Идет какое-то информационное давление, — рассказал Виталий Безруков.

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