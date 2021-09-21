В Чебаркуле развернут 70 коек для больных коронавирусом

При необходимости могут развернуть дополнительные места Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В областной больнице города Чебаркуля развернут 70 коек для больных ковидом. Принимать пациентов начнут с 23 сентября.

— На данный момент идет подготовка к открытию, оснащение всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами, квалифицированный медицинский персонал готов к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что готовы при необходимости число мест на ковидных базах.

Недавно в областной больнице Чебаркуля прогремел скандал: женщине с положительным тестом на ковид отказались давать больничный, а еще потребовали принести таблетки на следующий прием. Вот как это объяснила главврач медучреждения.

По данным Минздрава на утро 21 сентября, 9276 жителей Челябинской области болеют коронавирусом. За последние сутки — 364 новых случая заражения и 22 новые смерти.

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