Обслуживание контейнерной площадки на ул. Кашириных, 134а возобновили

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В связи с восстановлением асфальтового покрытия поврежденного участка в районе дома по ул. Бр. Кашириных 134 а обслуживание контейнерной площадки возобновлено в привычной для жителей локации.

Напомним, что из-за провала в грунте, который образовался после ремонта в одном из дворов Челябинска, возникли сложности с вывозом твердых коммунальных отходов. Аварийный участок был засыпан щебнем, но это не решало проблему доступа коммунальной техники к бакам. Из-за отсутствия твердого (бетонного или асфальтового) покрытия существовал серьезный риск, что мусоровоз увязнет в земле и будет выведен из строя.

Проблемную локацию посещала комиссия из представителей администрации Калининского района, местной управляющей компании и компании-перевозчика ТКО. Представители организации, транспортирующей отходы, наглядно продемонстрировали, что перемещать вручную заполненные баки к мусоровозу проблематично. Во-первых, это физически тяжело. Во-вторых, перемещение по щебню, может привести к поломке колесиков на мусорных контейнерах.

До восстановления подъездных путей было принято решение о переносе контейнерных баков на соседнюю площадку, в доступную для мусоровозов локацию.

Отметим, что по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регоператор обязуется принимать отходы в местах, оборудованных беспрепятственным доступом спецтехники к местам накопления. Компания освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным.

В понедельник подъездные пути к контейнерной площадке были восстановлены: мусорные контейнеры перенесены в локацию, привычную для жителей ближайших домов. Вывоз отходов осуществляется в штатном режиме.

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