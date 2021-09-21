Смог в Челябинске не рассеется до вечера среды

Темное облако над городом видно невооруженным глазом. Фото: vk.com/vybros74

Челябинцы жалуются на сгустившуюся над городом дымку и неприятный запах. Горожане публикуют в соцсетях фото и видео смога. На снимках, сделанных с верхних этажей домов в окраинных районах, видна темная пелена, нависшая над Челябинском.

– В 12 ночи вообще газовая бомба была, просто жесть, даже тараканов не травят таким количеством химии! – возмущается одно из горожанок.

– Туман, только очень уж вонючий! – иронизирует в соцсети другая жительница Челябинска.

В городском управлении безопасности сообщили, что смог связан с неблагоприятными метеоусловиями. Погода, способствующая накоплению вредных примесей в атмосфере, продержится, по меньшей мере, до 19:00 22 сентября.

– При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха информацию можно направлять в управление Росприроднадзора по Челябинской области по телефону 8-351-237-81-83 и в управление Роспотребнадзорапо телефону 8(800)100-26-73, – посоветовали в управлении безопасности.

Режим НМУ до вечера среды объявлен также в Аше, Златоусте, Карабаше, Коркино и Сатке.

Метеорологи в ближайшие два дня обещают сухую и безветренную погоду. Ночью температура воздуха будет резко падать, возможны заморозки до -8 градусов.

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