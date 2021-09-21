Мошенники убедили челябинку расстаться с 2,5 млн рублей и скрывать это

Челябинка 166 раз отправляла деньги злоумышленникам через банкомат Фото: Анастасия Осипова

Жительница Челябинска взяла несколько крупных кредитов и потеряла все полученные в банках деньги. Женщина поверила телефонным мошенникам.

Первый позвонивший горожанке обманщик представился сотрудником банка. Он рассказал, что на имя женщины неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить похищение денег, заявил самозванец, нужно немедленно получить кредит в банке, а деньги обналичить и отправить на «безопасный счет». Якобы после этого кредит будет погашен.

Позже женщине позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что из-за попытки украсть у челябинки деньги начали внутреннюю проверку, поэтому никому нельзя говорить о случившемся.

Аферисты звонили женщине на протяжение пяти дней. За это время горожанка получила четыре кредита – 2,5 млн рублей. Все деньги она через терминал отправила мошенникам. Для этого пришлось совершить 166 переводов по 15 тыс рублей.

— Лишь по прошествии недели, когда женщина рассказала о произошедшем своим родным, она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в органы внутренних дел, – рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции после обращения пострдавшей возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Если преступников удастся отыскать, им будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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