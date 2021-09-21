Водителей на Комсомольском проспекте в Челябинске будут штрафовать за выезд на выделенку, на камеры потратят 14 млн рублей

Камеры появятся до конца ноября Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Согласно документации, камеры появятся на протяжении всего обновленного Комсомольского проспекта: от Молдавской до Свердловского проспекта. Дорога будет оснащена комплексами фиксации нарушений ПДД, в том числе для фиксации нарушений на выделенных полосах для общественного транспорта.

Всего планируется поставить 12 опор освещения с камерами. Пост видеонаблюдения разместится на Комсомольском проспекте, 83. Стоимость контракта — более 14 млн рублей.

По условиям контракта работы должны быть выполнены до 30 ноября.

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