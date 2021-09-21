Житель Челябинской области на 11 лет отправится в колонию за склонение двух несовершеннолетних девушек к употреблению наркотиков

Молодой человек был также признан виновным в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд во вторник, 21 сентября, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 23-летнего Данилы Николаева, который дал попробовать мефедрон двум несовершеннолетним девушкам. При обжаловании приговора адвокат осужденного просил оправдать его подзащитного. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

— Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Снежинского городского суда от 29 июля 2021 года. Данным приговором Николаев признан виновным в склонении к употреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), с учетом ранее назначенного наказания по приговору Снежинского городского суда от 28.09.2020 года за незаконный оборот наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как было установлено в суде, преступление произошло в одной из квартир по улице Ленина в Снежинске. Молодой человек предложил двум несовершеннолетним девушкам употребить мефедрон — показал, как это нужно делать и заверил в безопасности приема наркотиков для здоровья. Они согласились на уговоры парня, но после приема запрещенных веществ начали плохо себя чувствовать: появилась тошнота, головная боль и головокружение. Одна из потерпевших из-за плохого самочувствия начала кричать, звать на помощь, затем потеряла сознание. На крик девушки отреагировала соседка и вызвала сотрудников полиции

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